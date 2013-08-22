إطلالتك الشتوية بتوقيع روبير أبي نادر

في عرض مميز أقامه على متن سفينة سياحية (Bateau mouche)، قدم المصمم روبير أبي نادر مجموعته الجديدة لموسم خريف وشتاء 2013-2014، والتي ضمت قصات جديدة ومبتكرة. فقد استخدم قمصاناً واسعة بأكمام مستوحاة من الزي الياباني التقليدي "كيمانو". كما استعاد وهج الخمسينيات في المدرسة الفرنسية، عبر إدراجه بنطلون مع توب مطرزة بخيطان الحرير. الأٌقمشة الراقية مثل "الدانتيل" و "البروكار" والـ "غيبير"، احتلت جانباً اساسياً من التصاميم، لكن التميز يقع في الجلد الذي عزز المصمم روبير أبي نادر حضوره في المجموعة باللونين الأسود والبني، بكافة تدرجاته. اطلعي على مجموعة أبي نادر الجديدة واختاري منها إطلالتك لهذا الشتاء.