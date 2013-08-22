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شاهدي Lady Gaga في "لوك" كلاسيكيّ نادر

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شاهدي Lady Gaga في "لوك" كلاسيكيّ نادر شاهدي Lady Gaga في "لوك" كلاسيكيّ نادر

بعد أن غابت لعدَّة أشهر عن الأضواء، تُعلن النَّجمة المثيرة للجدل Lady Gaga عودتها بأعمال جديدة و"لوك" مختلف.
حيث ظهرت النَّجمة بإطلالات مختلفة خلال الترويج لأعمالها الجديدة في نيويورك، كان أولها اختيارها لفستان أسود بقصَّة ناعمة من "Balenciaga" نسَّقته مع مجوهرات ذهبيَّة وماكياج خفيف، ويمكننا أن نصف إطلالتها هذه بالكلاسيكيَّة، وهو الوصف الذي لا يتوافق بتاتًا مع إطلالات Lady Gaga.
وفي إطلالة مختلفة، اختارت النَّجمة بدلة جريئة بأكتاف بارزة وتصميم مميَّز من "Balmain"، وعادت من جديد بـ"لوك" آخر من نفس الدار بتوب مميَّز من الجلد وتنورة ذات تصميم جذَّاب.
فوجئنا باختيارات النَّجمة وأعجبنا بها، ولكن لا يمكننا أن نتوقَّع أن يستمر هذا التغيير في ستايلها لفترة طويلة.
هل أعجبتك Lady Gaga بالمظهر الكلاسيكيّ؟ وأي إطلالة تفضِّلين؟

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سيدتي