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هكذا أطلَّ نجوم السجادة الحمراء في شهر أغسطس

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هكذا أطلَّ نجوم السجادة الحمراء في شهر أغسطس هكذا أطلَّ نجوم السجادة الحمراء في شهر أغسطس

لنجمات السجادة الحمراء في هوليوود أسلوبهنَّ الخاص في الظُّهور وخطف الأضواء على السجادة الحمراء، ولا يختلف عنهنَّ نجوم هوليوود من الرِّجال بذلك.
وعلى الرُّغم من أنَّ الستايل الرسميّ هو الستايل المتداول بين نجوم هوليوود، إلا أننا شاهدنا كثيرًا من التجديد والاختلاف في هذا الشهر، فقد اعتمد معظم النُّجوم ألوانًا مشرقة زادت من أناقة إطلالتهم, كتلك البدلة الزرقاء التي ارتداها الممثَّل Jamie Campbell Bower، أو البدلة ذات اللون الورديّ الجريء التي ظهر بها المذيع Nick Cannon، إضافةً إلى إطلالة Robert Sheehan والتي كانت أكثر الإطلالات جرأة على الإطلاق، حيث ارتدى بدلة مطبّعة نسَّقها مع قميص أبيض وحذاء بنفس اللون.
وإن كنت من عشَّاق الكلاسيكيَّة فستجد في إطلالات نجوم هوليوود ما يعجبك بكل تأكيد، إذ لم يتخلَّ معظم النُّجوم عن الأناقة الكلاسيكيَّة كالممثِّل Matt Damon الذي ارتدى بدلة سوداء بالكامل، أو Colin Farrell ببدلة رسميَّة أنيقة باللون الرماديّ.

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سيدتي