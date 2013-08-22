مستشارة المظهر نجوى الدردير تعلِّق على إطلالات نجوى كرم

اكتسبت النَّجمة نجوى كرم محبَّة النَّاس بروحها المرحة وشخصيَّتها القويَّة، فهي شمس الأغنية اللبنانيَّة ذات الصَّوت الجبليّ الرَّائع.

كما تتمتَّع نجوى كرم بستايل كلاسيكيّ- درامي، وجسم رشيق بشكل السَّاعة الرمليَّة الأقرب للموزة، وتركِّز في معظم إطلالتها على إبراز خصرها النَّحيل.

وفي هذا الموضوع نستعرض إطلالات النَّجمة نجوى كرم لنكتشف ستايلها المميَّز معًا.

*الصُّورة رقم 1 و2

تألَّقت النَّجمة بإطلالة جميلة بهذا التَّصميم، فهي تعي أهميَّة إبراز خصرها عند اختيار إطلالاتها.

*الصُّورة رقم 3

ساهم لون الفستان الأحمر الرَّائع في إظهار جمال جسم نجوى كرم وخصرها النَّحيل.

*الصُّورة رقم 4

لا يتناسب تصميم هذا الفستان مع شخصيَّة النَّجمة، فعلى الرُّغم من أنَّه ناسب شكل جسمها، إلا أنَّها في النِّهاية ليست فنَّانة استعراضيَّة.

*الصُّورتين رقم 5و6

أحسنت نجوى كرم في هاتين الصُّورتين اختيار اللون المناسب والتَّصميم المناسب، وقد لفتني لجوءها لطرق وتصاميم مختلفة تظهر بها جمال جسمها بعيدًا عن استخدام الحزام.

*الصُّورة رقم 7

تحتاج نجمتنا إلى إضافة بعض التغييرات في ستايلها؛ حتى لا يشعر المعجبين بها بالملل.

*الصُّورة رقم 8

اختيار نجوى كرم لهذا الفستان تحديدًا بلونيه البنفسجيّ والبرتقاليّ كان موفقًا، حيث ظهرت بإطلالة جذَّابة ومتجددة.

*الصُّورتين رقم 9و10

يفتقر اختيارها لهذا الفستان في إعلان برنامج "Arabs Got Talent " إلى التجدد.

*الصُّورة رقم 11

أعتقد أنَّ إطلالات النَّجمة بحاجة إلى إضافة بعض الطَّبعات المختلفة كطبعة جلد النمر في هذه الصُّورة.

*الصُّورة رقم 12

الألوان القويَّة والغنيَّة تناسب ستايل شمس الأغنية اللبنانيَّة.

نجوى كرم من أجمل النَّجمات في الوسط الفنيّ، وهي كذلك من أكثر النَّجمات ذكاءً في اختياراتها وأناقة في ستايلها الكلاسيكيّ- الدرامي، ولكنَّها بحاجة للمغامرة ومواكبة ما يقدِّمه عالم الموضة من اتجاهات مختلفة؛ حتى تفيد محبِّيها ومتابعي الموضة في العالم العربيّ.

قد نجد مجموعة مميَّزة من الأزياء الكلاسيكيَّة وأناقة الخمسينات فيما تقدِّمه دور الأزياء حاليًا، وأقترح أن تقوم الفنَّانة نجوى كرم بتجربة هذه الخيارات المختلفة التي ستكسر المظهر الكلاسيكيّ الروتينيّ للنَّجمة وستناسب شخصيَّتها.