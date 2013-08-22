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تعرّفي إلى موضة حجاب الباستيل

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تعرّفي إلى موضة حجاب الباستيل تعرّفي إلى موضة حجاب الباستيل

هل جرّبتِ ارتداء ألوان الباستيل؟ لا تجعلي الحجاب يُعيق خطوتك نحو اختيار ألوانٍ فرضت وجودها في عالم الموضة مؤخّراً، وأثبتت أنّ النساء يرغبن في إطلالات لافتة برقيّها وهدوئها.

"سيدتي نت" يُقدّم لك خيارات مميّزة، من أزياء المحجّبات، بألوان الباستيل الهادئة، والتي تميّزت بالحشمة المناسبة لكلّ الأعمار؛ فما هي القاعدة العامة لمثل هذه الإطلالات:

1 ـ اختيار ألوان تُناسب بشرتك من مجموعة ألوان الباستيل وتنسيقها مع ألوان تليق بتلك الألوان، للحصول على إطلالة هادئة.

2 ـ في حال عدم الرغبة في طلّة هادئة كليّاً، يمكنك الاستعانة بإحدى درجات الألوان القويّة، وتنسيقها مع ألوان باستيل مناسبة.

3 ـ تنسيق الحجاب مفتوحٌ على خيارين: إمّا حجاب من الباستيل الهادئ، وإمّا اختيار ألوان أقوى بدرجة أو بدرجتين.

4 ـ يُمكنك تنسيق ألوان الباستيل مع خيارات مطبّعة أو مورّدة، خاصّة بالحجاب أو بإحدى القطع من ملابسك، ما يُضفي تناغماً وحيويّة مميّزة على ملابسك.

5 ـ من المهمّ الالتزام بخيار الاكسسوارات الهادئة والحياديّة.

6 ـ ليكن الحذاء والحقيبة بألوان حياديّة وبلون موحّد.

إليك بعض الخيارات ... بالصور

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