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بالصور| "بشائر الفلسطينية" 15عامًا.. أصغر وزيرة بالعالم تتسلم مهام الحكم المحلي

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بالصور| "بشائر الفلسطينية" 15عامًا.. أصغر وزيرة بالعالم تتسلم مهام الحكم المحلي بالصور| "بشائر الفلسطينية" 15عامًا.. أصغر وزيرة بالعالم تتسلم مهام الحكم المحلي

كتب : الأناضول منذ 22 دقيقة

تسلمت الفتاة بشائر عثمان "15 عامًا، اليوم، منصب وزيرة الحكم المحلي في الفلسطينية بالضفة الغربية، لتكون بذلك أصغر وزيرة في العالم لمدة يوم واحد، ويأتي تسليم عثمان المهمة ضمن مبادرة تقودها وزارة الحكم المحلي الفلسطينية بالشراكة مع منتدى شارك الشبابي "مؤسسات مجتمع مدني" من أجل تنمية مواهب الشباب الفلسطيني.

"بشائر" التي تنحدر من بلدة "علار" بمحافظة طولكرم شمال الضفة الغربية، مارست قبل ذلك مهمة رئيسة بلدية "علار" لمدة شهرين، مشكلة طاقمًا شبابيًا للبلدية، استطاعت من خلاله إنجاز مهام رئيسة بلدية، ووقعت على كافة الأوراق باستثناء المالية منها.

وفي مؤتمر صحفي عقدته وزارة الحكم المحلي في المركز الإعلامي الحكومي بمدينة رام الله، اليوم، قالت بشائر إن "عدم الاستسلام والصبر والمثابرة والعمل الدؤوب هو الطريق للنجاح، وتجربتي نموذج بأن الشباب الفلسطيني قادر على إدارة المؤسسات وبنجاح".

وأشارت إلى أنها واجهت وتواجه تحديات كونها فتاة بسن 15عامًا، إلا أنها أكدت قدرتها على تحمل المسؤولية الكاملة، وأضافت، أن "الشباب الفلسطيني يملك قدرات تمكنه من تسلم مناصب هامة ويمتلك مهارات من شأنها أن تطور المجتمع المحلي".

ودعت "بشائر"، التي تولت المنصب فعليًا اليوم، وتفقدت أقسام وزارتها بحضور وزير الحكم المحلي سائد الكوني، كافة المؤسسات إلى ضرورة إشراك الشباب في صنع القرار.

وعن تجربتها السابقة بترؤس بلدية "علار"، قالت إنه "على مدى شهرين استطاع المجلس الشبابي الذي ترأسته باتخاذ قرارات هامة تخص قضايا يومية وهامة في البلدية، كحل مشاكل مياه وكهرباء، إلى جانب قضايا أخرى عالقة تهم أهالي البلدة.

لكنها أشارت إلى أنهم واجهوا في البداية موجة من الاستغراب من قبل السكان المحليين، لصغر سنهم، وتضيف أنه "مع مرور الوقت أثبت الطاقم قدرته ما أدى إلى تغيير الصورة النمطية".

من جهته، قال وزير الحكم المحلي، سائد الكوني، إن "حكومته مهتمة جدًا بتنمية المواهب والقدرات الشابة، ودعم المشاركة الاجتماعية الشبابية من أجل تحقيق التنمية المستدامة"، وشدد الوزير على دور المرأة الفلسطينية في صنع القرار، واصفًا دورها بالمحوري والأساسي.

بدوره، اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إيهاب بسيسو، تنصيب عثمان منصب وزيرة الحكم المحلي، أنه نموذج مشرق يحمل رسالة فلسطينية مشبعة بالأمل نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

وقال، إن "الحكومة الفلسطينية تولي الشباب اهتمامًا كبيرًا، وتسعى إلى إشراكهم في مختلف المجالات لتطوير قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم الغلابة".

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