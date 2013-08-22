السلطانة هيام حامل في شهرها الرابع

فجّرت الصحافية عائشة عرمان بمقال لها نشرته صحيفة "حريت" التركية قنبلة إعلامية كبيرة، بتأكيدها أن مريم أوزيرلي حامل بشهرها الرابع.

وكانت عائشة قد زارت ألمانيا لمدة 24 ساعة، والتقت أوزيرلي في مقرإقامتها مع عائلتها في برلين، وقالت إنها تعيش حالة متناقضة من الحزن والسعادة، لأنها ستصبح قريباً جداً أماً عازبة، وقالت إن تجربتها هذه علمتها أشياء صعبة لا تصدق.

وكانت مريم أوزيرلي قبل أسابيع، حين عرفت إنها حاملاً قد نشرت تغريدة وصورة لها تظهرها جميلة وسعيدة "يا أصدقائي يوم الأربعاء هذا جميل، والعالم الكبير لا يحتاج أن نفكر فيه بالتفاصيل الصغيرة فقط، حتى نعيشه يجب أن تكون ثقتنا بالله كبيرة، أتمنى لكم جميعاً الحب والقوة".

هل انفصلت عن حبيبها جان أتيش نهائياً؟

وفور نشر خبر حمل مريم أوزيرلي، صدرت ردود فعل عديدة من المشاهير كان من بينها رد حبيبها رجل الأعمال جان أتيش الذي أبدى دهشته من الخبر قائلاً إنه لم يعرف بأن مريم حامل، وبدا أنه ربما عارض حمل مريم وإنه كأب للطفل لا يريده، لذلك ربما انفصلا نهائياً عن بعضهما البعض، وما أكد إنتهاء حبهما هو ظهوره مؤخراً في أحد المطاعم يتناول العشاء مع فتاة جميلة.

وهذا يشير إلى أن صدمة مريم كانت صدمة عاطفية ومهنية مزدوجة، حيث صدمت ربما برفض خطيبها لوجود الطفل وهي أصرت بشجاعة على الإحتفاظ به، فسافرت إلى ألمانيا متخلية عن الأضواء والمال والشهرة.

وما يؤكد حملها رفضها كل عروض المسلسلات الجديدة التي قدمت لها بأضعاف الأجر الذي كانت تتقاضاه عن دورها في "حريم السلطان" على مدى ثلاث سنوات، هي مدة إقامتها في تركيا بعد قدومها من ألمانيا في مطلع عام 2011.