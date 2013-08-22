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الأوضاع الراهنة في مصر تطيح مهرجان القاهرة السينمائي

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الأوضاع الراهنة في مصر تطيح مهرجان القاهرة السينمائي الأوضاع الراهنة في مصر تطيح مهرجان القاهرة السينمائي

حتّمت الظروف السيئة التي تمر بها حالياً إلغاء دورة مهرجان القاهرة السينمائي 36، الذي كان من المزمع أن يقام في نوفمبر المقبل.
وقد قرر القائمون على المهرجان أن يعقد في سبتمبر من العام المقبل، حتى يتم تنظيمه بالشكل الجيد الذي يليق بمهرجان دولي مثله.
إدارة المهرجان قررت كذلك أن تستمر فعاليات المهرجان طوال العام في تنظيم برامج سينمائية مختلفة، مثل العديد من المهرجانات الدولية وأن يشترك في مهرجان فينيسيا الذي يفتتح نهاية أغسطس الحالي، ومهرجان برلين في فبراير، ومهرجان كان في مايو.

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