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منّة فضالي تتبرأ من الفضيحة المسربة عبر الفيس بوك

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منّة فضالي تتبرأ من الفضيحة المسربة عبر الفيس بوك منّة فضالي تتبرأ من الفضيحة المسربة عبر الفيس بوك

تبرأت الفنانة المثيرة للجدل منّة فضالي من المحادثة التي دارت بينها وبين المطرب تامر عاشور، ونسبت إليها وتضمنت بعض العبارات التي اعتبرها الكثيرون إباحية، وتم نشرها على صفحتها الرئيسية على "فيس بوك" بعدما استطاع هاكر أن يخترقها.
منّة أشارت إلى أنّ الصفحة تمت سرقتها منذ وقت طويل وهي لا تعلم أي شيء عن هذه المحادثة، معتبرة أن نشر هو محاولة لتوريطها وهو ما اعتادت عليه، وأوضحت منّة أنها تعرضت لتهديدات عديدة بالقتل من قبل جماعة الإخوان المسلمين، بسبب آراء أدلت بها في السياسة، وهو ما دفع بوالدتها إلى محاولة إقناعها بضرورة الاستعانة ببودي جارد إلا أن منّة رفضت.

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سيدتي