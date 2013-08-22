Cameron Diaz تنقل علاقتها بـ Jason Segel من صداقة إلى غرام

يبدو أنّ الممثل Jason Segel والممثلة Cameron Diaz قد قررا أن يطوّرا علاقة الصداقة التي تجمعهما، حيث رُصدا يخرجان في موعد غراميّ، ويتسوّقان البقالة سويّاً في نيويورك.

وقد أكّد أحد الشهود، عبر حسابه على إنستغرام، رؤيته الممثلين معاً، يتسوّقان البقالة، قبل أن يذهبا في سيّارة واحدة، في ظلّ جوّ من الانسجام بدا عليهما.

يُشار إلى أنّ علاقة الصداقة بدأت بين Jason Segel وCameron Diaz خلال تصويرهما فيلم bad teacher، عام 2011، والذي أدّى فيه دور البطولة المغنّي Justin Timberlake، وهو حبيب Diaz السّابق؛ أمّا Jason Segel فكانت حبيبته السابقة الممثلة Michelle Williams، قبل أن ينفصلا بداية هذا العام.