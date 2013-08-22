هكذا حلّت لعنة حفلة "MTV" على نجوم الغناء

كنا قد سمعنا عن لعنة الأوسكار التي تُصيب النجمات اللواتي حصلن على الجائزة الكبرى، إذ تبدأ حياتهنّ الخاصّة في التأزّم، مباشرة عقب الفوز، في الوقت الذي تشهد فيه حياتهنّ العاطفية كذلك جفافاً يتمثّل بانتهاء زواجهنّ إلى الطلاق. لكن يبدو أنّ ثمّة لعنة جديدة بدأت تصيب نجوم الغناء، وتحدث مباشرة بعد حفلة MTV السنوية. فبعد أن يُعلن الكثير من النجوم عن علاقاتهم الرسميّة في هذه الحفلة الأهمّ خلال العام، نرى أنّهم سرعان ما يعلنون خبر انفصالهم بعد أشهر قليلة.

ومن هؤلاء النجوم الذين حلّت عليم لعنة حفلة MTV:

1-KATY PERRY وRUSSELL BRAND اللذان التقيا في حفلة الـMTV، في عام 2008، ثمّ تزوّجا بعد عام. لكنّ علاقتهما انتهت إلى الطلاق.

2- MICHAEL JACKSON و LISA MARIE PRESLEY تبادلا أول قبلة علنية في حفلة الـMTV، في عام 1998. لكنّ هذه العلاقة لم تدم إلا أشهراً قليلة.

3- أميرة وأمير البوب BRITNEY SPEARS وJUSTIN TIMBERLAKE كان لقاؤهم الأول في حفلة الـMTV في عام2000، لكنّ خيانة SPEARS له قضت على علاقتهما.

4- تشاجر كلّ من طليق نجمة الإغراء PAMELA ANDERSON والمغنّيKID ROCK في حفلة الـMTV، في عام 2007، فلم تنتهِ الحفلة إلا باعتقال KID ROCK وطرد طليق PAMELA.

5- أعلن الثنائيّ المراهقTAYLOR SWIFT و JOE JONAS علاقتهما في حفلة الـMTV، في عام 2008. لكنّ هذه العلاقة انتهت بعد شهر من الحفلة، عبر مكالمة هاتفية.

6- كشفت المغنية ASHLEE SIMPSON خبر حملها من زوجها المغنّي PETE WENTZ في حفلة الـMTV، في عام 2008. لكن خبر انفصال الثنائيّ لم يطل وقت إعلانه إلا أشهراً قليلة.

7- بعد فضيحة ضربها في عام 2007، عادت RIHANNA وقبلت حبيبها الجديد القديم CHRIS BROWN في حفلة الـMTV، في عام 2012. لكنّه على الرغم من ذلك لم تستمرّ العلاقة، ويبدو أنّها انتهت هذه المرة، وللأبد.