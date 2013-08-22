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المالية: تراجع أسعار الفائدة يعكس ثقة المؤسسات فى الاقتصاد المصرى

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المالية: تراجع أسعار الفائدة يعكس ثقة المؤسسات فى الاقتصاد المصرى المالية: تراجع أسعار الفائدة يعكس ثقة المؤسسات فى الاقتصاد المصرى

كشفت بيانات وزارة المالية عن انخفاض ملحوظ فى الفائدة على الأوراق المالية الحكومية التى تم إصدارها خلال الفترة من أول يوليو2013 وحتى منتصف أغسطس الحالى، أى عقب ثورة 30 يونيو، حيث بلغ معدل الانخفاض على أذون الخزانة نحو 2.5%، وعلى السندات 1.8%، مقارنة بالفترة السابقة مباشرة، وهو ما يسهم فى خفض عبء الدين العام على الموازنة بصورة ملحوظة، حيث إن كل خفض فى سعر فائدة أذون وسندات الخزانة بنسبة 1% يوفر 10 مليارات جنيه فى تكلفة خدمة الدين العام.

وقال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن هذه الانخفاضات فى أسعار الفائدة تعكس تزايد ثقة المؤسسات المالية فى قدرة الاقتصاد المصرى على عبور الأزمة الراهنة وزيادة معدلات السيولة المالية لدى الجهاز المصرفى ودعم الأشقاء العرب لمصر.

وبالنسبة للطروحات الجديدة، أشار الوزير إلى أن الوزارة أصدرت أذون وسندات خلال جلستى الأحد والاثنين 18 و19 أغسطس بقيمة 15 مليار جنيه، طبقاً للجدول الزمنى الربع سنوى المعلن مسبقا للإصدارات الحكومية، لافتاً إلى استقرار أسعار الفائدة لهذا الأسبوع، حيث وصل سعر الفائدة على أذون آجال 91 يوما 11.44% وتم تغطيتها 1.5 مرة، ولآجال 182 يوما سجل 12.378% وتم تغطيتها 1.8 مرة، ولآجال 273 يوما سجل سعر الفائدة 12.413%، وتمت تغطيتها 1.7 مرة ولآجال 346 يوما سجل 12.861% وتمت تغطيتها 2.3 مرة، ولآجال 5 سنوات سجل سعر الفائدة 14.909% وتمت تغطيتها 2.2 مرة ولآجال 10 سنوات سجل سعر العائد 16.319% وتمت تغطية الطرح 1.6 مرة.

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مصر 365

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