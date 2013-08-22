راديو مصر في بث مباشر مع إذاعة مونت كارلو لمناقشة أوضاع البلاد

كتب : انتصار حسنى منذ 2 دقيقة

أعلن ماهر عبدالعزيز، رئيس إذاعة راديو مصر، أن اليوم، سيشهد أول بث مباشر مشترك بين راديو "مصر" وراديو "مونت كارلو" الدولية، لمناقشة الأوضاع في مصر، وذلك من الثالثة إلى الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وأضاف، أنه عرض الفكرة أولا منذ عدة أسابيع على درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، وعصام الأمير، رئيس مجلس الأمناء، وأنهما رحبا بالموضوع، وقدما كل الدعم ليخرج البث بالصورة المشرفة.

وأوضح عبدالعزيز أنه تم الاجتماع مع الزميل شادي جمال، مسؤول النشرات براديو مصر، ورئيس تحرير الفترة من جانب راديو مصر، ومحمد أبوالمجد، المذيع الذي سيقدم الفترة من الاستوديو، وتم الاستقرار على الضيوف، وهم السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، والكاتب الصحفي الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات والشؤون الدولية بالأهرام.

وتابع أنه بالتنسيق مع راديو "مونت كارلو"، تم الاتفاق مع كمال طرابية، رئيس التحرير براديو "مونت كارلو"، والكاتب الصحفي ماجد نعمة، رئيس تحرير مجلة آسيا إفريقيا، وأكد أن هذا البث المشترك مع "مونت كارلو" يعد بداية لتعاون مستقبلي مع عدد من الإذاعات الدولية طلبت ذلك، نظرا لما يحققه راديو مصر من نجاح وتواصل مع المستمعين، حيث زارت مؤخرا السيدة سعاد بالطيب، مدير إذاعة "مونت كارلو" الدولية مصر، والتقت مع إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار، وسعد عباس، رئيس شركة صوت القاهرة ومدير عام راديو مصر، ومن قبلها زارت مديرة التعاون الدولي بإذاعة هولندا الدولية لمياء المقداد، ومعها آندي كلارك، رئيس القسم العربي بإذاعة هولندا الدولية، راديو مصر، وبحثوا سبل التعاون الإعلامي معه.