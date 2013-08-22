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زيت جوز الهند لشفاه غاية في النَّضارة

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زيت جوز الهند لشفاه غاية في النَّضارة زيت جوز الهند لشفاه غاية في النَّضارة

لزيادة نضارة وحيويَّة شفاهك، أنتِ بحاجة إلى تدليل شفاهك بشكل يوميّ، حتّى تبعدي عنها الجفاف والتَّشققات؛ وذلك بمساعدة زيت جوز الهند.
كلّ ما عليكِ فعله هو صنع سيروم الشِّفاه التَّالي:
المكوِّنات:
• ملعقة من زيت جوز الهند.
• نصف ملعقة من زبدة الكاكاو.
• 3 ملاعق صغيرة من زيت اللوز.
الطَّريقة:
اخلطي المكوِّنات جميعها في إناء أو علبة زجاجيَّة، وضعي العلبة في ماء ساخن حتّى تمتزج الزُّيوت جيداً.
اتركي الإناء أو العلبة الزجاجيَّة لتبرد، ثمّ استعملي المزيج على شفاهك بشكل يوميّ لتزيدي من نضارتها وحيويَّتها.

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