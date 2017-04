عطر زيت المسك من Narciso Rodriguez

قدم نارسيسو رودريغيز لخبراء العطور قارورة من زيت مسك مصري نادر، أصبحت هي الأساس لابتكارهم.

بدأت عملية تطوير عطر For Her بنفحات عطرية خفيفة وإن كانت الأكثر تملكاً للحواس، وهي نفحات المسك الأبيض الحديث. ولأن نارسيسو رودريغيز يفضل العطور الزيتية فإن العطر الكحولي الذي قدم له في البداية لم يرق إلى مستوى توقعاته. وبعد أن تم تطوير العطر لاحقاً بصورة أساس زيتي، أصبح هذا المسك النادر، سمة مميزة لعطر Eau De Toilette، كما تم تطويره أيضاً بصورة زيت نقي في عطر Musc For Her، تكريماً للعطر الذي ألهم نارسيسو رودريغيز في الأساس.

قارورة العطر

خطوط بسيطة واضحة وموجزة – تجسد قارورة عطر For Her الأناقة عبر مستطيل أسود اللون بحواف محددة قليلاً، يحتضنه مستطيل آخر من الزجاج الشفاف. وتبدو هذه القارورة كما لو كانت عبارة عن قارورة داخل أخرى، لتعكس الطابع الازدواجي في ابتكارات هذا المصمم.

وقد جاء اختياره كأمر غير متوقع في قطاع صناعة العطور، ففي ذلك الوقت كانت الشفافية هي الأمر المعتاد، كما كان اللون الأسود مرتبطاً على الأغلب بالعطور الرجالية. أما العلبة التي احتضنت القارورة السوداء، بلونها الوردي الشاحب، فقد أضفت طابعاً من الرقي والجمال عزز من الأنوثة الفائقة لعطرFor Her.