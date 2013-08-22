مجموعة خريف 2013 من عطور Tom Ford

ابتداءً من خريف 2013، سنشهد توسّعاً لإمبراطوريّة عطور Tom Ford، عبر إضافة مجموعة من أربعة عطور رائعة، نتحرّق شوقاً إلى التعرّف إليها، وتحمل الأسماء التالية: "بلوم جابوني" Plum Japonais و"فلور دي شين" Fleur De Chine و"شانغاي ليلي" و"ريف دامبر" Shanghai Lily And Rive D’ambre ؛ وهي تحمل اسم "أتيليه دوريان"، أو "أتيليه المشرق" Tom Ford Atelier D'orient Fragrance Line ، وتستمدّ وحيها من القرية الآسيويّة.

ووصف "توم فورد" مجموعته الجديدة هذه بأنّها تجربة مكثفة لحسّ الشمّ، صادرة من آسيا، على قاعدة المزج ما بين الثقافات، لنُعيد استكشاف مكوّناتها الأكثر قيمةً.

تمثّل مجموعة "أتيليه دوريان" أجمل السمات الآسيويّة، عبر رشدها الأنيق، وسحرها الراقي، حتى في أدقّ التفاصيل.

"فلور دي شين" Fleur De Chine

يمزج عطر "فلور دي شين" بين نفحات المنيوليا العطرة واليوسفيّ والبرغموت وشاي الياسمين والليلاك والخوخ الأبيض وشجرة الفاوانيا وشجر الأرز الصينيّ والعنبر وغير ذلك من المكوّنات النادرة.

"بلوم جابوني" Plum Japonais

تمّ استيحاء هذا العطر الذي يستشعر الأحاسيس وهو ممزوج بالنفحات العطريّة، من أجل الحصول على عطر معقّد، قادر على استمالة محبّي العطور الحقيقيين.

ومن بين النوتات التي يضمّها هذا العطر: الزعفران والقرفة والزهر الأبديّ والفانيليا.

"شانغاي ليلي" " Shanghai Lily

هذا العطر غنيّ، بفضل نفحات البرتقال وحبّ الفلفل الزهريّ الذي يُمزج بالياسمين والورد ومسك الروم.

"ريف دامبر" Rive D’ambre

على غرار "شانغاي ليلي"، يضمّ "ريف دامبر" زيوت البرتقال. ولكن يقدّم لنا مزيجاً من العطور الأرقى، منها: البرغموت والليمون والهال وزيت النعناع المغربيّ.