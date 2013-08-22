أعيدي اللمعان والرُّطوبة إلى شفاهك بعد رمضان

قد تعاني العديد من السيِّدات من مشاكل جفاف الشِّفاه في رمضان نتيجة تعدد ساعات الصَّوم التي تحول دون الترطيب الملائم للبشرة، مما ينتج عنه جفاف البشرة وخصوصاً الشِّفاه؛ نظراً لأنَّها تكون مبللة ورطبة معظم الأوقات.

وللتخلُّص من هذه المشكلة، عليكِ اتباع أحد هذه الأساليب الطبيعيَّة مع المداومة عليها لمدَّة أسبوع أو أسبوعين، حتى تعيدي الحيويَّة والجاذبيَّة لشفاهك، وتتخلَّصي من مظهرها الباهت المتشقق.

1. شمع العسل والشيا

المكوِّنات:

• نصف ملعقة من شمع العسل.

• ثلاث ملاعق من زبدة الكاكاو.

• معلقة من زبدة الشيا.

الطَّريقة:

ضعي شمع العسل في حمام مائيّ ساخن، وأضيفي إليه زبدة الشيا وزبدة الكاكاو، ثم ضعي المزيج في علبة نظيفة، ودلِّكي به شفاهك مرَّتين في اليوم.

*تتميَّز هذه الوصفة بمنحها للشِّفاه مظهرا طبيعيا لامعا.

2. زهرة الجيرانيوم للتخلُّص من تشققات الشِّفاه الكبيرة

المكوِّنات:

• ملعقتين من زيت اليانسون.

• ملعقتين من زهرة الجيرانيوم.

• ملعقة من عصير الليمون.

• ملعقتين من زيت اللوز.

الطَّريقة: إذا كان تشقق شفاهك كبيرا، امزجي المكوِّنات سويا ودلِّكي بها شفاهكِ عدَّة مرَّات في اليوم، وستجدين اختفاء التشققات بشكل تدريجي.

3. رطِّبي شفاهك بأفضل مرطِّبات الشِّفاه

تتعدد أنواع وماركات مستحضرات التَّجميل والعناية بالبشرة، ولكن عندما يتعلَّق الأمر بشفاهك، يفضَّل أن تختاري أفضل المنتجات، فعند اختيار مرطِّب البشرة الخاص بك، يجب مراعاة اختيار المرطِّبات التي تحتوي على عناصر تحمي من تأثيرات الأشعة فوق البنفسجيَّة، ويمكنك استشارة الطَّبيب المختص للتعرُّف على أفضل هذه المنتجات.

4. الماء الدَّافئ والكريم المرطِّب بعد الاستحمام

يمكنكِ القيام بهذه الحيلة البسيطة للتخلُّص من خلايا الجلد الميتة على الشِّفاه، كل ما عليكِ فعله هو تمرير قطنة مبللة بماء دافئ على شفاهك، ثم ضعي أحد الكريمات المركبة حتى تمتصها الشِّفاه تمامًا، واستخدمي إحدى فرش الأسنان النَّاعمة، وافركي بها شفاهك بحركات دائريَّة حتى تتخلَّصي من خلايا الجلد الميت المتواجد عليها، وفي النِّهاية ضعي طبقة من زيت اللوز أو مرطِّب الشِّفاه الخاص بك.

5. زيت جوز الهند لتدليل الشِّفاه

يمكنكِ تدليل شفاهك عدَّة مرَّات في اليوم عن طريق دهنها بزيت جوز الهند، فهو يزيد من لمعان ورطوبة الشِّفاه، ويخلِّصها من أيّ مشاكل.