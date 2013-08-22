بيت العائلة بأسيوط يؤيد مبادرات الازهر الشريف في الحفاظ علي دم الشعب



> اصدر بيت العائلة اليوم بيانا اصدره ايد فيه تأييده كل المبادرات التي قام بها الأزهر الشريف برعاية فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر والتي تسعي إلى الحفاظ على دماء الشعب المصري ونبذ العنف ومقدرات الوطن .

واستنكر بيت العائلة في بيانه الحملة الشرسة التي قامت بها بعض الفئات من الاعتداء على دور العبادة والكنائس والمساجد المصرية وقالوا أن ما تم حرقه من دور العبادة لا تدعو إليه الأديان السماوية.

ودعا بيت العائلة جموع الشعب المصري إلى الالتفاف حول القيادة المصرية وفتح صفحة جديدة من أجل الخروج من المأذق وبناء مؤسسات الدولة التي تعود بمصر دولة مدينة متحضرة لا تعرف العنف ولا التطرف كما عهدناها دائماً .

كما استنكر بيت العائلة الدماء الطاهرة التي سالت لشهدائنا في رفح وطالتها يد الغدر والخسة ؛ وبين بيت العائلة أن هؤلاء شهداء عند ربهم وأنهم دفعوا ثمن الحرية التي تنالها مصر الآن واستنكر كل الدماء التي اريقت على أرض مصر دون ذنب وراحت ضحية الغدر والارهاب .