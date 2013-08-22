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بالصور .. أستنفار أمني بقرية صفط اللبن بالمنيا

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بالصور .. أستنفار أمني بقرية صفط اللبن بالمنيا بالصور .. أستنفار أمني بقرية صفط اللبن بالمنيا

استنفار امنى

شهدت قرية صفط اللبن بمحافظة المنيا حاله من الأستنفار الامني والتربص والحذر بين المسيحين بعد مقتل شخص مسلم وإصابة 3 آخرين خلال مشاجره بين المسلمين والاقباط تم خلالها حرق 3 منزل وسرقة اثنين اخيين بسبب خلافات الجيرة .

أكد نبيل إسحاق صاحب أحد المنازل المحترقه أنه اثناء الاشتباكات توافد عدداً من أهالي القريه علي منزله وأشعلوا به النيران ونهبوا بعض المحتويات وبعثروا الأثاث وفروا هاربين .

ويشير ملاك ميخائيل “شاهد عيان” أنه تم الإستيلاء علي بعض المواشي وتم القاء زجاجات المولوتوف المشتعله علي المنازل .

ويؤكد محمد عبد المنعم من المسلمين وقوع مشاجره تم خلالها التراشق بالطوب والحجاره وإطلاق الإعيره الناريه في الهواء بكثافه بين المسلمين والمسيحين بناحية المصرف الشرقي بسبب خلافات الجيره ونتج عن ذلك مقتل أحد المسلمين مما اثار حفيظه اهليته وشهدت القريه أنفلات امني شديد .

وتلقي اللواء عبد العزيزه أبو قوره مدير أمن المنيا بلاغاً بوصول عبد الباقى عربى سيد 45 سنة فلاح ومقيم بقرية صفط اللبن جثة هامدة وبالإنتقال تبين حدوث مشاجره بين كلاً من حربي رجب محمود , عبد الباقي عربي سيد ” طرف أول” , هاني سمير بشري وشقيقيه مجدي ومقبل ” طرف ثاني” بسبب خلافات الجيرة ونتج عن ذلك مقتل الثاني من الطرف الأول علي أثر تلقيه ضربه بحجر بالرأس مما أثار حفيظه أهالي القريه فور علمهم وتدخل المسلمين والأقباط لمساندة الطرفين مما أسفر عن أحتراق 3 منازل للأقباط ملك كلاً من نبيل إسحاق شخلول , صبحي عوض خليل , صليب ثابت صليب وتم سرقة منزل كلاً من شأول أنور , مكرم أديب .

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات .

 

استنفار امنى بالمنيا

 

 

استنفار امنى بالمنيا

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