بالفيديو.. مشاهد جديدة لضبط صفوت حجازي تظهره معصوب العينين ومقيد اليدين

بثت قناة «سي بي سي»، الخميس، مشاهد مصورة جديدة لعملية ضبط الداعية صفوت حجازي، أحد أبرز منظمي اعتصام رابعة العدوية الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، فجر الأربعاء، بطريق سيوة ـ مطروح.

وأظهر فيديو صفوت حجازي لدى نزوله من إحدى المدرعات التابعة لقوات الأمن، وهو معصوب العينين ومقيد اليدين، وإدخاله مكانا لما يحدده الفيديو. كان صفوت حجازي، قال أثناء التحقيق معه، حسب تسجيل صوتي بثه برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مساء الأربعاء، إنه «لو الزمن رجع بي للوراء لا يمكن أن أقف بجانب الإخوان المسلمين علشان هما ما بيعرفوش يشتغلوا». وأضاف «حجازي»، وفقًا للتسجيل الصوتي، أنه لست ضد عزل الدكتور محمد مرسي ولا محاكمته، مضيفًا: «مفيش حد من البشر فوق المحاكمة أو المساءلة». وتابع: «أقسم بالله العظيم أنا لست عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين، ومحدش في الدنيا مصدق الكلام ده، أحلفلكم بالطلاق عشان تصدقوا يعني». وقررت نيابة شرق القاهرة، الأربعاء، حبس الداعية صفوت حجازي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، في اتهامه بالتحريض على ارتكاب أعمال عنف، وقالت مصادر قضائية إن «حجازي» نفى في التحقيقات انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين.