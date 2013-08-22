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بنك "الإسكندرية" يعود للعمل في كافة فروعه عدا "العريش" و"الطيران"

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بنك "الإسكندرية" يعود للعمل في كافة فروعه عدا "العريش" و"الطيران" بنك "الإسكندرية" يعود للعمل في كافة فروعه عدا "العريش" و"الطيران"

كتب : إسماعيل حماد الخميس 22-08-2013 12:10

أعاد بنك "الإسكندرية إنتيسا سان بولو" اليوم العمل بفروعه التي كانت مغلقة. ووفقا لخطة الطوارئ التي أقرها البنك المركزي فإن العمل من الثامنة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرا، بما يتناسب مع الأوضاع الأمنية الراهنة.

وقال البنك في بيان له إنه قرر تحويل العمل بشكل مؤقت من فروع "العريش" في شمال سيناء و"الطيران" بمدينة نصر إلى فروع بديلة، حيث يمكن للعملاء التوجه إلى أقرب فرع لهم للحصول على الخدمات المصرفية، وذلك في إطار خطة استمرارية العمل بالبنك لضمان سلامة العملاء وتسهيل أعمالهم دون تأخير.

وقال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك، إن حركة التعاملات بدأت العودة لطبيعتها تدريجيا.

وأضاف أن مصرفه يطبق خطة استمرارية العمل التي تم إعدادها مسبقا تحسبا للأحداث الطارئة لتأمين جميع العاملين والمنشآت التابعة للبنك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، والتي تتضمن إغلاق مؤقت لبعض الفروع في مناطق الأحداث، وتقديم الخدمات من مواقع بديلة.

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