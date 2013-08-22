وزير النقل يزور مصابي الداخلية بمستشفى الشرطة بمدينة نصر

كتب : سلامة عامر منذ 46 دقيقة

زار الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل، صباح اليوم، جنود وضباط الشرطة، مصابي العمليات الإرهابية، والذين يخضعون للعلاج بمستشفى الشرطة بمدينة نصر، معربًا عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وأكد وزير النقل، أنه اطمأن خلال زيارته على الحالة الصحية للمصابين من رجال الشرطة، وقدم لهم جميعًا تحيات الحكومة والشعب المصري، وتقديرهم لتضحياتهم من أجل أمن الوطن واستقراره، مضيفًا أن هؤلاء الجنود والضباط، هم حماة الوطن الذين يسهرون على حمايته ويقدمون أرواحهم فداءً له.

وأضاف وزير النقل، أن الشعب كله يقف صفًا واحدًا مع الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، وأن مصر ستظل دائماً بلد الأمن والأمان.