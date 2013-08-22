أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أونا

مجهولون يخطفون شقيق رجل أعمال ببورسعيد

Google+ Print
مجهولون يخطفون شقيق رجل أعمال ببورسعيد مجهولون يخطفون شقيق رجل أعمال ببورسعيد

قام مجموعة من الملثمين يستقلون احد السيارات بعملية خطف للمهندس عادل السيد المدير الادارى باحد المصانع لانتاج البويات بالمنطقة الصناعية بحى الجنوب بمحافظة بورسعيد  ، وذلك اثناء خروجه من المصنع فى الوردية الصباحية .

وتبذل ادارة البحث الجنائى بمديرية امن بورسعيد جهودها للكشف عن الجناة وكان اللواء سيد جاد الحق مدير الامن بمحافظة بورسعيد قد تلقى بلاغا يفيد خطف المدير الادارى لاحد المصانع ببورسعيد ومن المتوقع ان يكون الخاطفين من احدى قرى المطلة على بحيرة المنزلة بالدقهلية و اللذين يهدفون الى طلب فدية كبيرة فى مقابل اطلاق صراح المخطوف .

ومن الجدير بالذكر ان المختتطف هو شقيق محمد السيد رجل الاعمال وصاحب المصنع و القيادى التنظيمى سابقا بالحزب الوطنى المنحل .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا