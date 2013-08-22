مجهولون يخطفون شقيق رجل أعمال ببورسعيد

قام مجموعة من الملثمين يستقلون احد السيارات بعملية خطف للمهندس عادل السيد المدير الادارى باحد المصانع لانتاج البويات بالمنطقة الصناعية بحى الجنوب بمحافظة بورسعيد ، وذلك اثناء خروجه من المصنع فى الوردية الصباحية .

وتبذل ادارة البحث الجنائى بمديرية امن بورسعيد جهودها للكشف عن الجناة وكان اللواء سيد جاد الحق مدير الامن بمحافظة بورسعيد قد تلقى بلاغا يفيد خطف المدير الادارى لاحد المصانع ببورسعيد ومن المتوقع ان يكون الخاطفين من احدى قرى المطلة على بحيرة المنزلة بالدقهلية و اللذين يهدفون الى طلب فدية كبيرة فى مقابل اطلاق صراح المخطوف .

ومن الجدير بالذكر ان المختتطف هو شقيق محمد السيد رجل الاعمال وصاحب المصنع و القيادى التنظيمى سابقا بالحزب الوطنى المنحل .