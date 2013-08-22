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بعد كان ولندن.. ماجد المهندس يغني في باريس الأحد المقبل

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بعد كان ولندن.. ماجد المهندس يغني في باريس الأحد المقبل بعد كان ولندن.. ماجد المهندس يغني في باريس الأحد المقبل

كتب : محمد عبد الجليل منذ 56 دقيقة

استقبل أكثر من ألفين من الجمهور العربي في العاصمة البريطانية لندن والمدينة الفرنسية الساحلية كان، المطرب العراقي ماجد المهندس، على أنغام الموسيقى والمواويل التي قدمها.

والمهندس لاختتام جولته الغنائية مع جمهوره في العاصمة الفرنسية باريس بفندق المريديان يوم 25 أغسطس الجاري.

وبدأت شركة روتانا حملة إعلانات ضخمة للحفل في باريس، حيث انتشرت صور الدعاية للحفل في كل مكان بأحجام كبيرة. ومن المقرر أن تعلن الشركة موعد حفل المغرب قريبا، بعد تأجيل الموعد الأول لاختيار صالة حفلات تتسع لعدد أكبر من الحضور.

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