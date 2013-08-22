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مدير أوقاف القدس: مخطط بناء كنيس في الأقصى "خطير وجنوني" والمسجد غير قابل للتقسيم

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مدير أوقاف القدس: مخطط بناء كنيس في الأقصى "خطير وجنوني" والمسجد غير قابل للتقسيم مدير أوقاف القدس: مخطط بناء كنيس في الأقصى "خطير وجنوني" والمسجد غير قابل للتقسيم

كتب : أ ش أ منذ 57 دقيقة

أكد الشيخ عزام الخطيب، مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن حملات التهويد تستهدف البشر والحجر والشجر في المدينة المقدسة، كما تستهدف حضارتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية على حد سواء.

وحذر الخطيب من عواقب مخطط بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك"، وقال "هذا مخطط خطير جدا وجنوني، ولا يعلم مدى خطورته، إنهم لا يقدرون العواقب".وتابع:"من غير المسموح الحديث في ذلك الأمر بتاتا".

وأضاف: "المسجد الأقصى وباحاته البالغة مساحتها 144 ألف متر مربع يتعرض للتهويد، وهذا المخطط يمس بشكل خطير بالعقيدة الإسلامية"، مطالبا والمؤسسات الإسرائيلية بعدم النظر في أي أمر يتعلق بالمقدسات الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى؛ لأن ذلك ليس من صلاحياتها.

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