خبراء سوق السيارات فى مصر: مستمرون فى دعم وتطوير القطاع رغم أعمال العنف

«الخادم»: نعد المستهلك بافتتاح مزيد من مراكز الخدمة خلال الربع الأخير من العام الحالى.. و«حلاوة»: لدينا خطة طويلة الأجل لزيادة استثماراتنا فى مصر

كتب : ياسر شعبان الخميس 22-08-2013 10:08

كحال كل شىء فى مصر، تأثرت سوق السيارات بالأحداث السياسية وأعمال العنف، وأصيبت بحالة من الشلل التام وتوقف عمليات البيع والشراء، إذ أفرغت شركات السيارات جميع معارضها وقلّصت ساعات العمل، التزاماً بفترة حظر التجول التى تبدأ فى السابعة مساءً، مما أثر بشدة على عمليات البيع والشراء، وزاد من تخوّفات المستهلكين الذين لا يقبلون على شراء السيارة فى مرحلة الانفلات الأمنى.

ورغم ظروف المرحلة الانتقالية، فإن كثيراً من شركات السيارات أكدت أنها تعمل بكامل طاقتها ومستمرة فى السوق المصرية طبقاً لخططها التسويقية والإنتاجية، ولم يطرأ عليها أى تغيرات سوى تقليص ساعات العمل أثناء فترة حظر التجوال، حرصاً على موظفيها، وهناك حالة من التفاؤل تسود تلك الشركات، أملاً فى عودة السوق إلى طبيعتها واستعادة عافيتها خلال الفترة المقبلة، لتعويض ما لحق بها من أضرار نتيجة تلك الأحداث التى يعتبرها البعض ظروفاً مؤقتة.

وأكد العديد من كبار مسئولى شركات السيارات فى مصر أن السوق المصرية قادرة على استعادة عافيتها مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وحرص الشركات العالمية على ضخ مزيد من الاستثمارات وإقامة بعض المشروعات التنموية الأخرى وتفعيل الاتفاقيات الدولية لتصدير بعض المنتجات المصرية إلى الخارج وإعادة إحياء قلاع صناعة السيارات القديمة مثل صرح شركة «النصر» للسيارات الذى كان فخراً للصناعة المصرية خلال العقود الماضية، واتخاذ قرارات اقتصادية فعّالة تُشجّع على الاستثمار ونمو صناعة السيارات فى مصر وتجعلها أكثر قدرة على المنافسة فى الأسواق العالمية.

وفى هذا الإطار، أكد أحمد الخادم، رئيس قطاع التسويق بشركة «مرسيدس بنز إيجيبت»، أن لدى الشركة استثمارات كبيرة فى مصر وتعمل على زيادتها فى الفترة المقبلة من خلال طرح طرازات جديدة وافتتاح أكثر من مركز خدمة فى الربع الأخير من العام الحالى، وهو مركز «بيراميدز هايتس» ومركز آخر فى الغردقة بخلاف الاستثمار فى العنصر البشرى والعمالة، وهو ما يؤكد ثقة «مرسيدس» فى الاقتصاد المصرى.

وأكد «الخادم» أن ما تمر به مصر حالياً مجرد فترة انتقالية مؤقتة لا تمنع التفاؤل بالمستقبل، متوقعاً أن تكون الأمور أفضل خلال المرحلة المقبلة.

فيما أكد محمود حلاوة، نائب رئيس مجلس إدارة «نيسان موتورز إيجيبت»، أن العمل بالمصنع يسير بشكل طبيعى على «ورديتين» والتعامل مع شبكة الموزعين يتم بشكل منتظم، مشيراً إلى أن «نيسان» لديها خطة طويلة الأجل فى مصر تحافظ عليها وتنفّذها بدقة وأن ما تشهده مصر من أحداث لم يؤثر على الشركة مطلقاً. وشدد حلاوة على حرص «نيسان موتورز إيجيبت» على استكمال خطتها فى السوق المصرية مع زيادة الاستثمارات فى الفترة المقبلة.

كما أكد المهندس رأفت مسروجة، خبير السيارات، أن الجو العام يبعث على التفاؤل فى ظل أعمال العنف التى أعقبت ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أن المرحلة الانتقالية مؤقتة، وأن قطاع السيارات فى مصر سيشهد انطلاقة كبيرة فى الفترة المقبلة بمجرد وضوح الرؤية واستقرار الاقتصاد المصرى، فى ظل ضخ المساعدات العربية التى سيكون لها مردود إيجابى وسريع على الاقتصاد بشكل عام.

وأوضح «مسروجة» أن شركات ومصانع السيارات فى مصر على ثقة كبيرة بالسوق والاقتصاد المصرى، ولا يؤثر عليها ما يحدث حالياً، لأن الشركات على علم تام بأن المستقبل الاقتصادى فى مصر واعد.

ويشار إلى أن كل الشركات أكدت استمرار حملاتها الإعلانية والتسويقية، واعدة بمزيد من العروض لعملائها على بعض الطرازات التى ستشهد السوق عرضها تباعاً خلال المرحلة المقبلة.