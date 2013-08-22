«تويوتا إيجيبت» تطلق «كورولا 2014»

توقعات بأن تتصدر «كورولا 2014» السيارات الأكثر مبيعاً

كتب : الوطن الخميس 22-08-2013 10:11

رغم الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى تسود البلاد، وحالة الركود الذى تعانى منه السوق المصرية للسيارات فإن شركة «تويوتا إيجيبت» تواصل العمل الجاد للنهوض بالسوق المصرية، حيث أطلقت الشركة السيارة «تويوتا كورولا 2014» التى يعتبرها خبراء صناعة السيارات بمثابة ثورة على الشكل التقليدى لـ«تويوتا كورولا» التى تُعد السيارة الأشهر فى العالم وصاحبة الرقم القياسى فى مبيعات السيارات عالمياً.

وقال أحمد منصف الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات «تويوتا إيجيبت»: إن طرازات تويوتا كورولا دائماً ما تأتى فى مقدمة مبيعاتنا، نظراً لامتلاكها أفضل عناصر الراحة وأقصى درجات الأمان، وإنها دائماً ما تكون الاختيار الأول فى قرار شراء أى سيارة جديدة، نظراً لمواصفاتها المتميزة التى تناسب الأسرة المصرية، ومجتمع رجال الأعمال وتلبى احتياجاتهم، حيث يعتبرها المستهلك المصرى جزءاً من تاريخ صناعة السيارات، كما أن هناك ارتباطاً نفسياً بينها وبين المستهلك نظراً لسمعتها وكفاءة أدائها وقوة التحمل ما جعلها بحق سيارة المستقبل ذات التكنولوجيا المتطورة والعمر الطويل.

وأضاف: «نتوقع أن تأتى (تويوتا كورولا 2014) فى صدارة السيارات الأكثر مبيعاً على الرغم من أننا تخطينا النصف الأول من عام 2013، بسبب الإقبال الشديد على شرائها بالسوق المصرية، بعدما حازت على الثقة الكبيرة طوال العقود الماضية، مقارنة بباقى السيارات المنافسة، ما تؤكده أرقام المبيعات التى كشفت النمو المستمر فى نتائج المبيعات عاماً بعد الآخر».

وتنفرد «تويوتا كورولا 2014» بحزمة واسعة من المزايا والإمكانيات على رأسها التصميم العصرى الجذاب، والشكل الرياضى الذى تم تغييره كلياً، ليلبى احتياجات العملاء، حيث أصبح الشكل الخارجى أكبر، والمساحة الداخلية أوسع من الطراز السابق، كما تمتاز بتكنولوجيا متقدمة، وهيكل قوى، بالإضافة إلى قوة المحرك الذى يعطى قوة (122 حصان عند 6000 دورة فى الدقيقة) وأقصى عزم (154 دوران نيوتن/متر عند 5200 دورة فى الدقيقة) 4 سيلندر - 16 صمام مع نظام VVT-i المزدوج ودعامة ماكفيرسون لنظام التعليق الأمامى، بجانب التوزيع الإلكترونى للفرامل.