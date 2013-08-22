معرض فرانكفورت للسيارات يستعد لإطلاق أكثر من 100 طراز جديد الشهر المقبل

كتب : محمد البلاسى الخميس 22-08-2013 10:12

يُعد معرض فرانكفورت الدولى للسيارات، الذى يقام فى مدينة فرانكفورت الألمانية، أحد أهم وأبرز معارض السيارات حول العالم، نظراً لتاريخه الذى يمتد لأكثر من قرن مضى، قدم خلاله المعرض عدداً لا يُحصى من السيارات الجديدة والتجريبية التى سطرت تاريخ عالم السيارات، فمنذ الدورة الأولى، عام 1879، التى شهدت عرض 8 سيارات فى ساحة فندق بريستول ببرلين، ظل معرض فرانكفورت عاماً بعد عام أكثر إثارة ونجاحاً، ليصبح واحداً من أهم منصات الانطلاق للطرازات الجديدة سنوياً، وقبلة لكل علامة تجارية فى عالم السيارات لاستعراض أفضل ما لديها أمام محبى السيارات.

ويقام معرض فرانكفورت 2013 خلال الشهر المقبل فى الفترة بين 10 و22 سبتمبر، وسيشهد عرض أكثر من 100 طراز من مختلف شركات السيارات حول العالم.

وقالت شركة «مرسيدس» الألمانية إنها سوف تكشف عن سيارتها «كروس أوفر» الجديدة «GLA» طراز 2014 ضمن فعاليات المعرض، وقد ظهرت النسخة الاختبارية من «مرسيدس GLA» للمرة الأولى فى العالم أمام الصحافة والجماهير ضمن فعاليات معرض «شنغهاى» للسيارات الذى أقيم فى شهر أبريل الماضى.

أما شركة سيتروين الفرنسية، فمن المقرر أن تقدم طرازاً جديداً من «إليزيه سى» وهى أول سيارة مصممة وفقاً للوائح الاتحاد الدولى للسيارات الجديدة، أى بمحرك 1.6 لتر يعمل بالحقن المباشر.

وأعلنت شركة «كيا موتورز» الكورية أنها ستستغل المعرض للكشف عن النسخة الأوروبية من طرازى «سول» و«أوبتيما» المطورة. وظهرت النسخة الأمريكية من «كيا سول 2014» (الجيل الثانى) للمرة الأولى بمعرض نيويورك للسيارات فى شهر مارس، والآن تستعد «كيا» لتقديم نظيرتها الأوروبية التى تبدو مثلها تماماً باستثناء تغييرات فى تصميم المصابيح الأمامية والأجزاء المحيطة بمصابيح الضباب فى ممتص الصدمات الأمامى، أما النسخة الأمريكية من «أوبتيما» الجديدة فقد تم تقديمها بنفس المعرض مع «سول 2014».