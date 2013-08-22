دليلك للتعرف على مرض ارتفاع ضغط الدم

خدعوك فقالوا إن التوتر والكافيين يسببان مرض الضغط

كتب : نورهان السبحى الخميس 22-08-2013 10:03

ارتفاع ضغط الدم هو حالة شائعة تصيب معظم الناس فى سن الشيخوخة وضغط الدم هو قوة الدم التى تضغط على جدران الشرايين وعندما يرتفع ضغط الدم، فإنه يضغط على عمل القلب ويمكن أن يسبب أضراراً خطيرة فى الشرايين، ومع مرور الوقت فإن عدم التحكم فى ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

أسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم

مستوى ضغط الدم الطبيعى هو 120 / 80 وإذا ارتفع عن ذلك فإنه يعد ارتفاعاً فى ضغط الدم، وفى معظم الحالات، فإن السبب الكامن وراء ارتفاع ضغط الدم غير معلوم، وأحياناً ما تؤدى أمراض الكلى إلى ارتفاع ضغط الدم.

العلامات الدالة على احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم

تقريباً ربع الشعب الأمريكى مصاب بما يعرف بـ«ما قبل ارتفاع ضغط الدم» حيث إن معدل ضغطهم فوق المستوى العادى، فهو ما بين 80 /120 و89/ 139، وهؤلاء الأشخاص الذين يتراوح ضغطهم فى هذا المستوى هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وقد يوصى الطبيب بتغيير نمط الحياة للمساعدة على خفض ضغط الدم.

متى يدخل ارتفاع ضغط الدم إلى منطقة الخطر؟

إذا كان معدل ضغط الدم يصل الى90 /140 أو أعلى، فإن هذا يعد ارتفاعاً فى ضغط الدم حتى وإن كانت لا توجد أى أعراض وإذا وصل مستوى الضغط إلى 110 / 180 أو أعلى، فقد تكون هناك أزمة فى ارتفاع ضغط الدم، فيجب فى هذه الحالة أن يستلقى المريض لأخذ راحة لبضع دقائق، ثم يقيس ضغط الدم مرة أخرى وإذا كان لا يزال مرتفعاً جداً، فيجب استشارة الطبيب فوراً، فإن أزمة ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تؤدى إلى نوبات قلبية أو فشل كلوى أو فقدان للوعى أو سكتة الدماغية، وأعراض أزمة ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تشمل الصداع الشديد والقلق والنزيف فى الأنف والشعور بضيق فى التنفس.

ما أكثر الفئات المعرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم؟

أكثر الفئات إصابة هم حتى سن الخامسة والأربعين وثبت أن الرجال هم أكثر عرضة للإصابة عن النساء والكثير من النساء يعانون من ارتفاع ضغط الدم فى سن الخامسة والستين، وأكثر عوامل الخطورة للإصابة هو أن تكون أحد أعضاء العائلة يعانى من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكر، فحوالى 60%من المصابين بالسكر يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

علاقة ارتفاع ضغط الدم بالتوتر

ليس هناك دليل علمى على أن التوتر يسبب ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك فقد يمثل التوتر أحد عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب ولذلك فقد يكون ارتفاع ضغط الدم له صلة غير مباشرة بالتوتر، كما قد يؤدى التوتر إلى اتباع عادات غير صحية، مثل اتباع نظام غذائى مضر أو التدخين الذى يمكن أن يساهم فى الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

علاقة ارتفاع ضغط الدم بالوزن

زيادة الوزن تمثل ضغطاً على القلب وتزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ولهذا ففى كثير من الأحيان يتم تصميم النظام الغذائى لخفض ضغط الدم من خلال تقليل السعرات الحرارية، ودائماً ما ينصح الأطباء بالتقليل من الأطعمة الدسمة والسكريات وزيادة الفواكه والخضار والبروتين والألياف.

علاقة ارتفاع ضغط الدم بالكافيين

يتسبب الكافيين فى الشعور بالعصبية، لكن لم تثبت الدراسات أى علاقة بين الكافيين وارتفاع ضغط الدم ووفقاً لجمعية القلب الأمريكية يمكنك شرب من واحد إلى كوبين يومياً من الكافيين.

كيفية التعايش مع ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم غالباً ما يكون مرضاً طويل الأمد، حيث يستمر مدى الحياة ومن المهم أن تأخذ الأدوية الخاصة بك ومواصلة قياس مستوى ضغط الدم، وإذا استطعت السيطرة عليه من خلال اتباع نظام حياتى صحى والالتزام بالأدوية، فسيمكنك إذن تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والفشل الكلوى.