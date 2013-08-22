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دراسة: انخفاض عوامل الخطورة لإصابة الأقارب بالتوحد

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دراسة: انخفاض عوامل الخطورة لإصابة الأقارب بالتوحد دراسة: انخفاض عوامل الخطورة لإصابة الأقارب بالتوحد

كتب : الوطن الخميس 22-08-2013 10:14

أثبتت نتائج دراسة دنماركية حديثة أن الأطفال الذين لهم أقارب مصابون بالتوحد هم ليسوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض وذلك على عكس الدراسات السابقة التى تثبت ازدياد عوامل الخطورة فى المرض.

وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين لديهم أقارب كثيرون مصابون بالتوحد، هم أكثر عرضة للإصابة بالتوحد بنسبة 7.5% وهى نسبة أقل بكثير من نتائج دراسات أخرى والتى أثبتت ازدياد عوامل الخطورة بنسبة 19%.

وشملت عينة الدراسة حوالى 1.5 مليون طفل ولدوا فى الدنمارك بين عامى 1980 و2004 وتمت متابعتهم حتى عام 2010. ونشرت نتائج الدراسة فى مجلة «جاما» للأطفال.

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