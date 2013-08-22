ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على النوم على المدى الطويل

كتب : الوطن الخميس 22-08-2013 10:24

أثبتت نتائج دراسة حديثة أن القيام بجلسة واحدة من التمارين الرياضية فى اليوم لا يساعد الشخص على النوم بشكل أفضل على الفور ولكن قد يساعده على المدى الطويل.

شملت عينة الدراسة 11 امرأة فى منتصف العمر اللاتى يعانين من الأرق بدأن فى ممارسة الرياضة لمدة شهر، ووجدت أن ممارسة الرياضة فى خلال جلسة واحدة يومياً خلال النهار لم تحسن من قدرتهن على النوم.

وأكدت نتائج الدراسة أن ممارسة الرياضة على مدار 16 أسبوعاً هى فعالة جداً فى تعزيز القدرة على النوم وفعاليتها تتساوى مع تعاطى أى دواء من أى نوع.