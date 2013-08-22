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"الصحة": تنفيذ مشروع لتحديث سلسلة الإمداد الدوائى للمنشآت الطبية

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"الصحة": تنفيذ مشروع لتحديث سلسلة الإمداد الدوائى للمنشآت الطبية "الصحة": تنفيذ مشروع لتحديث سلسلة الإمداد الدوائى للمنشآت الطبية

أكدت الدكتورة فاتن عبد العزيز، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع لتحديث وميكنة سلسلة الإمداد والتموين الدوائى للمنشآت الصحية، بهدف إتاحة دواء آمن وبجودة عالية للمواطنين المترددين على تلك المنشآت.

وأوضحت عبد العزيز فى مؤتمر صحفى لوزيرة الصحة بحضور جميع القيادات بالوزارة، أن المشروع يهدف لميكنة عملية شراء وتخزين وتوزيع الدواء لتحديد احتياجات المنشآت الصحية بدقة وتحديد معدل استهلاك كل دواء، بجانب مراقبة ومتابعة أداء الموردين، لافتة إلى أن المشروع سيطبق فى 27 محافظة، ومن المقرر الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى يونيو 2014 بمحافظات الشرقية والأقصر وأسوان، على أن ينتهى تطبيق المشروع بالكامل منتصف عام 2016.

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