خطة للتشجيع على الاستثمار فى تدوير المخلفات الصلبة بعائد سنوى يصل إلى 25%

يقوم مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بالإعداد لتنفيذ خطة لتشجيع الصناع ورجال الأعمال على الاستثمار فى تدوير المخلفات، حيث توضح المؤشرات الاقتصادية أن المشروعات المقامة فى هذه المجالات خاصة المخلفات الإلكترونية تحقق عائدا سنويا يتراوح بين 20 إلى 25%.

وقال د.شريف الجبلى رئيس لجنة التسيير بمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة وعضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات اليوم الخميس إن مكتب الالتزام البيئى يقدم الدعم الفنى والمادى للمستثمرين لتنفيذ مثل هذه المشروعات التنموية التى تحقق عائدا ماديا كبيرا، علاوة على دورها فى الحفاظ على البيئة.

وأوضح أن الخطة ستتناول عرضا لفرص الاستثمار فى مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية من خلال أمثلة لمشروعات يتم تنفيذها حاليا وحققت نجاحات كبيرة، مثل إعادة تدوير مخلفات البلاستيك والمطاط والألمنيوم والنحاس، علاوة على مشروعات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية المزمع تنفيذها فى القريب العاجل بدعم فنى ومادى من خلال البرامج التمويلية المتاحة.

وأكد المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى للمكتب أن هناك العديد من الفرص للاستثمار فى مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة والزراعية والإلكترونية، مشيرا إلى أن اتحاد الصناعات من خلال مكتب الالتزام البيئى يقدم دعما ماديا لرجال الأعمال والمستثمرين من خلال برنامج القروض الدوارة الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة البيئة، حيث يمكن للمستثمر الحصول على قرض يصل إلى 3 ملايين جنيه مقابل مصروفات إدارية فقط تقدر بـ2,5% بدون فوائد، كما قدم بالفعل دعما فنيا وماديا لعدد 13 مشروعا يتم تنفيذها حاليا لإعادة تدوير المخلفات الصلبة بإجمالى استثمارات 31 مليون جنيه وهذه المشروعات حققت بالفعل عائدا اقتصاديا سنويا قدره 6,3 مليون جنيه.

وأشار كمال إلى بعض أمثلة من المشروعات التى قام المكتب بتنفيذها مثل مشروع لإعادة تدوير مخلفات المطاط والكاوتشوك بإجمالى استثمارات 2,5 مليون جنيه، بلغ العائد الاقتصادى السنوى له حوالى 950,000 جنيه، بالإضافة إلى إعادة تدوير حوالى ٦٠٠ طن سنويا من المخلفات المطاطية.

وأوضح انه تم كذلك تنفيذ مشروع لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك الناتجة من العملية الصناعية لأحد الشركات، وذلك من خلال مشروع لإعادة تدوير المخلفات لإنتاج عبوات متعددة الطبقات، وبلغت التكلفة الاستثمارية لتنفيذ هذا المشروع حوالى 1,9 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعادة تدوير حوالى ١٦٠ طنا فى السنة، ومشروع لإعادة استخدام الهالك الناتج من تصنيع فرش السيارات، حيث تم تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية 1,5 مليون جنيه، والذى حقق عائدا اقتصاديا سنويا 250.000 جنيه، بالإضافة إلى إعادة استخدام 300 طن/سنة من المخلفات الصلبة.