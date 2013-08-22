الاتصالات: إطلاق موقع الكترونى لتواصل الحكومة مع المصريين بالخارج

أكد عاطف حلمى، وزير الاتصالات، أن مصر لديها مستقبل عظيم على الرغم من التحديات الكبيرة التى تواجهها مصر، مضيفا أن قطاع الاتصالات يملك من الخطط والرؤى للنهوض به.

وأضاف حلمى فى مؤتمر المصريين بالخارج، أن القطاع لديه خطة للمشاركة فى الناتج القومى بواقع 6% وخلق 500 ألف فرصة عمل ومعدل نمو يصل لـ 20 %، موضحا أن سيتم إطلاق "موقع إلكترونى" لتواصل الحكومة مع المصريين بالخارج.

من جانبه أوضح محمد أبو شادى، وزير التموين، أن الحكومة الحالية عقدت العزم على أن تضع خارطة طريق لمصر التى يتمانها الجميع، وعلى خطى فكر حديث.

وأضاف أن المواطن يجب أن يحصل على حقوقه والسلع التى يحتاجها بكل سهولة ويسر وتقليل الفاقد، ويمكن استغلال ذلك من أجل توفير فرص العمل.