أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الاتصالات: إطلاق موقع الكترونى لتواصل الحكومة مع المصريين بالخارج

Google+ Print
الاتصالات: إطلاق موقع الكترونى لتواصل الحكومة مع المصريين بالخارج الاتصالات: إطلاق موقع الكترونى لتواصل الحكومة مع المصريين بالخارج

أكد عاطف حلمى، وزير الاتصالات، أن لديها مستقبل عظيم على الرغم من التحديات الكبيرة التى تواجهها مصر، مضيفا أن قطاع الاتصالات يملك من الخطط والرؤى للنهوض به.

وأضاف حلمى فى مؤتمر المصريين بالخارج، أن القطاع لديه خطة للمشاركة فى الناتج القومى بواقع 6% وخلق 500 ألف فرصة عمل ومعدل نمو يصل لـ 20 %، موضحا أن سيتم إطلاق "موقع إلكترونى" لتواصل مع المصريين بالخارج.

من جانبه أوضح محمد أبو شادى، وزير ، أن الحكومة الحالية عقدت العزم على أن تضع خارطة طريق لمصر التى يتمانها الجميع، وعلى خطى فكر حديث.

وأضاف أن المواطن يجب أن يحصل على حقوقه والسلع التى يحتاجها بكل سهولة ويسر وتقليل الفاقد، ويمكن استغلال ذلك من أجل توفير فرص العمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين"

مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين"

خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة"

خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة"

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر