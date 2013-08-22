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"التنظيم والإدارة": خطة عاجلة لإنهاء تثبيت 400 ألف مؤقت خلال 90 يوماً

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"التنظيم والإدارة": خطة عاجلة لإنهاء تثبيت 400 ألف مؤقت خلال 90 يوماً "التنظيم والإدارة": خطة عاجلة لإنهاء تثبيت 400 ألف مؤقت خلال 90 يوماً

أكدت جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز وضع خطة عاجلة للانتهاء من تثبيت العاملين المؤقتين العاملين على الصناديق الخاصة والذى يتجاوز عددهم 400 ألف مؤقت خلال 90 يوماً.

وكان مقرراً الانتهاء من تثبيت العمال خلال شهر يوليو الماضى وتم تعطيل ذلك بسبب إعتصامات الإخوان بميدان رابعة العدوية والذى أحال دون وصول مئات الموظفين لمقر الجهاز لأداء عملهم.
> على
> وقالت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنها أصدرت تعليمات لجميع العاملين بالجهاز بعد توافد غالبية العاملين بضرورة إنهاء إجراءات التثبيت تمهيداً لإرسال أوراقهم إلى وزارة المالية لضمهم إلى الموازنة العامة بالدولة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت "جيهان" أن الجهاز خاطب كافة قطاعات لحصر كافة التعينات المؤقتة على أبواب 2، 4، 6 تمهيداً لنقلهم على الباب الأول لتثبيتهم خلال 6 شهور

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مصر 365

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