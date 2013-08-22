أزمة فى الشرقية بسبب عدم توريد بنزين 90 منذ ثلاثة أيام

تشهد محافظة الشرقية أزمة فى المواد البترولية بسبب عدم توريد حصة بنزين 90 للمحافظة منذ ثلاثة أيام، مما أدى للضغط على بنزين 80 و92، فضلا عن العجز المستمر فى كمية السولار منذ فترة.

وتعددت شكاوى المواطنين لعجزهم عن الحصول على المواد البترولية، والتزاحم داخل محطات الوقود.

من جانبها، أوضحت مديرية التموين أن نسبة العجز فى بنزين 90 وصل إلى 100%، حيث إن حصة المحافظة البالغة 59 ألفًا و800 لتر لم تورد منذ ثلاثة أيام، فضلا عن أن العجز فى بنزين 80 وصل إلى 25 %، فيما وصل العجز فى بنزين 92 إلى 12 %، إلى جانب استمرار أزمة نقص السولار بنسبة 35%.

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