أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أزمة فى الشرقية بسبب عدم توريد بنزين 90 منذ ثلاثة أيام

Google+ Print
أزمة فى الشرقية بسبب عدم توريد بنزين 90 منذ ثلاثة أيام أزمة فى الشرقية بسبب عدم توريد بنزين 90 منذ ثلاثة أيام

تشهد محافظة الشرقية أزمة فى المواد البترولية بسبب عدم توريد حصة بنزين 90 للمحافظة منذ ثلاثة أيام، مما أدى للضغط على بنزين 80 و92، فضلا عن العجز المستمر فى كمية السولار منذ فترة.

وتعددت شكاوى المواطنين لعجزهم عن الحصول على المواد البترولية، والتزاحم داخل محطات الوقود.

من جانبها، أوضحت مديرية أن نسبة العجز فى بنزين 90 وصل إلى 100%، حيث إن حصة المحافظة البالغة 59 ألفًا و800 لتر لم تورد منذ ثلاثة أيام، فضلا عن أن العجز فى بنزين 80 وصل إلى 25 %، فيما وصل العجز فى بنزين 92 إلى 12 %، إلى جانب استمرار أزمة نقص السولار بنسبة 35%.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات