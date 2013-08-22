بالصور.. افتتاح 30 قاعة رياض أطفال جديدة بالمدارس التجريبية بالفيوم

قررت مديرية التربية والتعليم بالفيوم افتتاح اكثر من 30 قاعة جديدة لرياض الاطفال بالمدارس التجريبية بالمحافظة، لاستيعاب الاعداد المتقدمة وانهاء قوائم الانتظار هذا العام .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محمود جودة العمريطى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم مع مديرى المدارس التجريبية بحضور محمد المراكبى مدير عام التعليم العام وصلاح السيد مدير ادارة التجريبيات واميرة موسى موجه عام رياض الاطفال وسهير محمد رشاد مدير العلاقات العامة .

تم خلال الاجتماع مناقشة استيعاب التلاميذ المتقدمين واستمع وكيل الوزارة لخطة كل مدير مدرسة لقبول التلاميذ وفتح قاعات جديدة وتدبير المعلمين لهم .

أكد العمريطى ان قوائم الانتظار فى المدارس التجريبية ستنتهى هذا العام وسيتم استيعاب جميع الطلاب المتقدمين.