محافظ سوهاج يجرى تعديلات بالواحدات المحلية بالمحافظة

اصدر اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج قرارا برقم 486 لسنة 2013م بتكليف محمد أحمد محمد عبد الرحمن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بالقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ، وتكليف أحمد محمد المرسي قبيصي القائم بعمل مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة علي أن يعمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره .

وأكد المحافظ أنه لا يألوا جهدا في سبيل دعم وإرساء قواعد منظومة الادارة المحلية بالمحافظة واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وبحسب القواعد والقوانين المنظمة لذلك علي أن يتمتع بالكفاءه اللازمة لتوليه المسئولية .

وأضاف سيادته أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع علي القانون الخاص بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته وكذلك القانون الخاصة بنظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاته ولما ارتأيناه للصالح العام وصالح العمل.

يذكر أن محافظ الإقليم اصدر قرارا منذ يومين بتغيير أربع رؤساء وحدات محلية وهم رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن ” جهينة ـ المنشاة ـ حي شرق سوهاج ـ حي غرب سوهاج ” وبهذا القرار يصل عدد رؤساء الوحدات المحلية الذين قام المحافظ بتغييرهم حتى الآن إلي ستة رؤساء منذ توليه المسئولية ووصوله أرض المحافظة في 15 اغسطس الماضي .