مقتل وإصابة سبعة أشخاص في انفجار سيارة مفخخة وسط كركوك

أعلن مصدر أمني في محافظة كركوك أن سبعة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح في انفجار سيارة مفخخة وسط المحافظة، التي تقع على بعد نحو 250 كيلومترا شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق في حي تسعين وسط كركوك أنفجرت صباح اليوم الخميس أمام مبنى مديرية تربية كركوك مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة بينهم حالات خطيرة .

وأضاف المصدر أن قوة أمنية سارعت الى موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا حوله ،فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين الى المستشفى وجثتي القتيلين الى دائرة الطب الشرعي.

يذكر أن محافظة كركوك تشهد أعمال عنف شبه يومية من قبل الجماعات المسلحة تستهدف عناصر الأجهزة الأمنية والمدنيين وتسفر عن سقوط العديد من الضحايا .

أ ش أ