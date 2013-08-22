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أكراد يضرمون النيران في شاحنة بضواحي مدينة الزاغ جنوبي تركيا

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أكراد يضرمون النيران في شاحنة بضواحي مدينة الزاغ جنوبي تركيا أكراد يضرمون النيران في شاحنة بضواحي مدينة الزاغ جنوبي تركيا

أضرم أعضاء منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية النيران في شاحنة لنقل الأخشاب المقطوعة من الغابات في ضواحي بلدة “بالو” التابعة لمحافظة الزاغ جنوب شرقي البلاد.

وذكرت قناة “إن.تي.في” التركية اليوم الخميس أن أعضاء المنظمة الانفصالية حذروا القرويين من قطع الأخشاب من الغابات دون حصولهم على رخصة من قبل المنظمة وبعد تهديدهم للقرويين حرقوا شاحنة لنقل الأخشاب وهربوا من مكان الحادث إلى جهة غير معلومة في المنطقة الجبلية المغطاة بالغابات الكثيفة.

وشنت وحدة الدرك المرابطة في ضواحي بلدة “بالو” عملية عسكرية بدعم من طائرة مروحية مقاتلة في محاولة لإلقاء القبض على المتورطين في الحادث.

 

أ ش أ

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