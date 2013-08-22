ضبط متهمين يتاجرون بالسلاحف والأسماك المحنطة المحظور بيعها بالبحر الأحمر

تمكن قطاع محميات البحر الاحمر برئاسة الدكتور ياسر سعيد بالتنسيق مع جمعية هيبكا للمحافظة علي البية وادارة شرطة البيئة من القاء القبض علي عدد من المتهمين بالمتاجرة بالسلاحف والاسماك المحنطة المحظور بيعها .

جاء ذلك بعد ان قدم عدد من السائحين الانجليز و مدربين غوص مصريين بلاغ لجمعية المحافظة علي بيئة البحر الاحمر عن وجود سيارة فى احد شوارع الغردقة تقوم بعرض وبيع عدد من الحيوانات البحر ية المحنطة و السلاحف البحرية و الاصداف و كلها من الكائنات المهددة بالانقراض وممنوع بيعها والتجارة بها طبقا لقانون البيئة .