مسعد فودة: فيلم "جرائم الإخوان" جاهز للعرض

كتب : أ ش أ منذ 49 دقيقة

أكد مسعد فودة نقيب السينمائيين، أن المخرج سميح فهمي انتهى من إعداد وإخراج فيلم وثائقي تحت عنوان "جرائم الإخوان"، يوضح حقيقة ما يدور في الشارع المصري من إرهاب وجرائم نفذتها الجماعة.

وقال فودة إن الفيلم أصبح جاهزا للعرض خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تعريف العالم بحقيقة الأمر في مصر، وفضح الإخوان وإظهار الحقيقة.

وأضاف أن الفيلم ستتم ترجمته إلى كل اللغات، وسيتم إرسال نسخ منه إلى كل النقابات الفنية على مستوى العالم، لتوضيح الحقائق في مصر، معربا عن سعادته لإعداد المخرج خالد يوسف أيضا فيلما وثائقيا يرصد فيه جرائم الإخوان منذ مجيء مرسي إلى الحكم حتى اليوم.