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الأوقاف :اعمال الترميم تمنع من اقامة صلاة الجمعة بمسجدي الفتح ورابعة

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الأوقاف :اعمال الترميم تمنع من اقامة صلاة الجمعة بمسجدي الفتح ورابعة الأوقاف :اعمال الترميم تمنع من اقامة صلاة الجمعة بمسجدي الفتح ورابعة

 

اعلنت وازرة الأوقاف أن اعمال الترميم التي تتم حاليا بمسجد الفتح ورابعة نتيجة التدمير الذي لحق بهما في اعتصامات جماعة الإخوان يحيل دون اقامة صلاة الجمعة القادمة بهما وقالت في بيان لها ان الوزارة كلفت الشركة المسئولة عن الترميم بسرعة الانتهاء من اعمال الترميم حتى يتسنى اقامة الصلاة بالمسجدين .

من جانبه أوضح وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة إلى أن إعادة المسجدين إلى طبيعتهما سيتم بأقصى سرعة لا سيما وانهما من المساجد الكبرى والحيوية التي يحتشد فيها الناس للصلاة خاصة في يوم الجمعة ، مشيرا إلى أن المخلفات التي يحتوى عليها المسجدين تعيق اداء الصلاة بهما حاليا .

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