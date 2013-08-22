أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أونا

إصابة عامل بطلق ناري بسبب مشاجرة بطما بسوهاج‎

Google+ Print
إصابة عامل بطلق ناري بسبب مشاجرة بطما بسوهاج‎ إصابة عامل بطلق ناري بسبب مشاجرة بطما بسوهاج‎

أصيب عامل بطلق ناري بالكتف لوجود خلافات سابقة مع آخرين بسبب الجوار بناحية المدمر بمركز طما .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي إخطاراً من مركز شرطة طما ، يفيد بوصول المدعو محمد خلاف البدري 20 سنة عامل ، يقيم بناحية المدمر بدائرة المركز، إلي المستشفي المركزي مصاباً بطلق ناري فتحة دخول وخروج أعلي الكتف ، وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي .

بالأنتقال والفحص وسؤال المصاب أتهم كلاً من أحمد رشاد يونس ، وشقيقه عصام رشاد يونس ، يقيمان بذات الناحية ، بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة أحدهما تجاهه مما نتج عنه إصابته لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب الجوار .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم  ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2976 إداري المركز ، جاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا