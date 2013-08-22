إصابة عامل بطلق ناري بسبب مشاجرة بطما بسوهاج‎

أصيب عامل بطلق ناري بالكتف لوجود خلافات سابقة مع آخرين بسبب الجوار بناحية المدمر بمركز طما .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي إخطاراً من مركز شرطة طما ، يفيد بوصول المدعو محمد خلاف البدري 20 سنة عامل ، يقيم بناحية المدمر بدائرة المركز، إلي المستشفي المركزي مصاباً بطلق ناري فتحة دخول وخروج أعلي الكتف ، وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي .

بالأنتقال والفحص وسؤال المصاب أتهم كلاً من أحمد رشاد يونس ، وشقيقه عصام رشاد يونس ، يقيمان بذات الناحية ، بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة أحدهما تجاهه مما نتج عنه إصابته لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب الجوار .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2976 إداري المركز ، جاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .