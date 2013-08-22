أمن سوهاج يكثف جهوده للقبض علي عامل مطلوب علي ذمة قضايا خطف وسرقة بالأكراه‎

تكثف أجهزة الأمن بسوهاج جهودها لإلقاء القبض علي عامل مطلوب علي ذمة قضايا خطف وسرقة بالأكراه بناحية البلابيش المستجدة بمركز دار السلام .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي إخطاراً من مركز شرطة دار السلام ، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية تفيد تواجد المدعو محمد أحمد جعيدي 27 سنة عامل، يقيم بناحية البلابيش المستجدة بدائرة المركز ، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضايا أرقام :- 2057 إداري المركز ” سرقة بالأكراه” ،2626 إداري المركز ” خطف ” ، 2250 إداري مركز أبو تشت بقنا ” سرقة بالكراه ، بمسكنه .

وعلي الفور توجهت وحدة مباحث المركز مدعومه بمجموعة قتالية لمسكن المذكور وفور وصول القوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاههم بمساعدة شقيقه عبد الناصر أحمد ، ما حدا بالقوات إلي مبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث إصابات ولاذوا بالفرار بالزراعات المجاورة لمسكنهما .

تمكنت القوات من ضبط بندقيه آليه عيار 7.62 * 39 خاصة بالمتهم الأول ، كلفت إدارة البحث الجنائي بموالاة البحث عن المذكورين وضبطهم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3069 إداري المركز ، جاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .