تفاصيل محاولة تفجير مسجد بعبوة ناسفة بشمال سيناء

فشلت محاولة إرهابية لتفجير أحد بيوت الله فى مدينة رفح المصرية ليلة أمس، بعد أن قام مجهولون بوضع دراجة بخارية مزودة بعبوة ناسفة أسفل مأذنة المسجد القائم على مدخل منطقة الماسورة ويحمل اسمها على بوابة مدينة رفح الغربية.

"اليوم السابع" رصد أثار الهجمة الفاشلة، والتى بحسب أهالى المنطقة تمت قبل صلاة العشاء بدقائق، بعد أن قام مجهول يستقل دراجة نارية مفخخة بتركها أسفل مأذنة المسجد ثم اختفى عن الأنظار وقام بتفجيرها عن بعد لتحدث دوى انفجار هائل يطيح بجدران المئذنة من أسفلها، ويحدث بها ثقب غائر وتتصدع حوائط المسجد وتتهشم النوافذ الزجاجية، ويطال التأثير مقهى شعبى بجوار المسجد ويقتلع أبوابه، ويحدث تلفيات بواجهات محلات بسيطة بجانبه.

وكشف مصدر مطلع أن نقطة تمركز للجيش تقع بجوار هذا المسجد فى حين يعتلى أحد الجنود القناصة أعلى المئذنة، وتشير الدلائل الأولية لتحقيقات أجهزة الأمن إلى أن الحادث كان يستهدف تدمير المئذنة، وقتل القناص وإصابة الجنود فى الكمين، ولكن نجا الجميع ولم يصب أى عسكرى أو مدنى فيما كانت الأضرار عينية.

أعقب الحادث إطلاق قوات الجيش النار فى محيط المكان الذى تم إغلاقه، وتسبب فى ابتعاد الناس عن موقع التفجير الذى يعتبر ملتقى تجارى للأهالى القادمين من القرى البعيدة للتزود باحتياجاتهم من محلات بيع الخضار واللحوم.

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