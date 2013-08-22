وصول 9400 طن بوتاجاز من السعودية لميناء الزيتيات بالسويس

أكد اللواء حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات البترولى بالسويس استقبل السفينة " MAR MAR JAZZ" قادمة من ميناء ينبع السعودى تحمل 9400 طن بوتاجاز، وذلك ضمن الرحلات الأسبوعية لنقل البوتاجاز من السعودية لمصر.

وأضاف رئيس الهيئة لـ"اليوم السابع"، أن ميناء بور توفيق استقبل 250 سيارة على العبارة "رأس محمد" قادمة من ميناء جدة ووصل إلى ميناء الأدبية 18 ألف طن بضائع على السفينة "MSN"، وغادر 158 شاحنة تركية عبر موانئ السويس إلى السعودية، وذلك فى نشاط واضح لحركة الصادرات التركية.

وتابع أن ميناء سفاجا استقبل 1113 راكبا، وغادر 950 من العمالة بدول الخليج، وفى ميناء نويبع وصل 613 راكباً وغادر 815 راكباً على متن العبارة "عمان".