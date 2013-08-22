بدء التسجيل فى برنامج التعليم المفتوح بكلية حقوق المنصورة

أعلن الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، عن بدء التسجيل فى برنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق، والذى يمنح الدارسين درجة الليسانس فى العلوم القانونية، وذلك فى إطار سعى جامعة المنصورة إلى اكتساب مكانة متميزة بين الجامعات.

وأشار د.غنام محمد غنام، عميد الكلية، إلى أن القبول فى برنامج التعليم المفتوح للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، والطلاب الذين استنفدوا عدد مرات الرسوب بالكليات المختلفة، وأن الدارسة تتم على فصلين دراسيين خلال العام الجامعى، ويعفى الدارسون الحاصلون على تقدير ممتاز من 50% من الرسوم، والحاصلون على جيد جدا من 25% من قيمة الرسوم.

وأكد "غنام" أن الدارسين ذوى الاحتياجات الخاصة يتم إعفاؤهم من سداد 25 % من الرسوم بشرط ألا تقل نسبة النجاح عن 60% فى الفصل الدراسى السابق، بالإضافة إلى تخفيض 30% من الرسوم لموظفى الجامعة، أى بما يعادل 40 جنيها للمادة.