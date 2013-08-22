أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بدء التسجيل فى برنامج التعليم المفتوح بكلية حقوق المنصورة

Google+ Print
بدء التسجيل فى برنامج التعليم المفتوح بكلية حقوق المنصورة بدء التسجيل فى برنامج التعليم المفتوح بكلية حقوق المنصورة

أعلن الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، عن بدء التسجيل فى برنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق، والذى يمنح الدارسين درجة الليسانس فى العلوم القانونية، وذلك فى إطار سعى جامعة المنصورة إلى اكتساب مكانة متميزة بين الجامعات.

وأشار د.غنام محمد غنام، عميد الكلية، إلى أن القبول فى برنامج التعليم المفتوح للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، والطلاب الذين استنفدوا عدد مرات الرسوب بالكليات المختلفة، وأن الدارسة تتم على فصلين دراسيين خلال العام الجامعى، ويعفى الدارسون الحاصلون على تقدير ممتاز من 50% من الرسوم، والحاصلون على جيد جدا من 25% من قيمة الرسوم.

وأكد "غنام" أن الدارسين ذوى الاحتياجات الخاصة يتم إعفاؤهم من سداد 25 % من الرسوم بشرط ألا تقل نسبة النجاح عن 60% فى الفصل الدراسى السابق، بالإضافة إلى تخفيض 30% من الرسوم لموظفى الجامعة، أى بما يعادل 40 جنيها للمادة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365