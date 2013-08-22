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16 مجموعة قتالية داهمت منازل الإخوان وضبطت 10 من الجماعة

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16 مجموعة قتالية داهمت منازل الإخوان وضبطت 10 من الجماعة 16 مجموعة قتالية داهمت منازل الإخوان وضبطت 10 من الجماعة

قاد اللواء نبيل عبد الفتاح حكمدار البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث تحت إشراف اللواء محمد حبيب مدير أمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة، مساء أمس الأربعاء، استمرت حتى فجر اليوم، واستهدفت قرى ومراكز المحافظة، لضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤراً إجرامية فضلاً عن ضبط المخالفين لقانون حظر التجوال الذى فرضته الدولة منذ عدة أيام، وكذلك لضبط قيادات جماعة الإخوان المتورطين فى أحداث العنف التى تشهدها البلاد والمطلوب ضبطهم وإحضارهم طبقاً لقرارات النيابة العامة.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 19 شخصا وبحوزتهم أسلحة ومخدرات ومن بينهم 10 من عناصر الإخوان المسلمين، المطلوب ضبطهم وإحضارهم بتهمة حرق مركز شرطة حوش عيسى والاستيلاء على الأسلحة الأميرية.

كما تم ضبط 2 بندقية آلية من الأسلحة المسروقة من مركز الشرطة، فضلاً عن ضبط طبنجة cz ميرى مبلغ بسرقتها عهدة نائب مأمور مركز حوش عيسى، 1 فرد خرطوش، 1 سونكى بالإضافة إلى عدد 5 سيارات هياكل، سيارة ملاكى مسروقة 4795 ب ج أ، حيازة المتهم "إبراهيم ح أ"، و"محمد ع ن" وشهرتة قنبلة، وتحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وضمت الحملة اللواء عصام حسن هيبة مساعد مدير أمن البحيرة، والعميد محمد خريصة رئيس المباحث والعميد خالد أبو غنيمة وكيل المباحث والعميد محمد أبو كيلة، والعقيد خالد فتح الباب والعقيد حسام الغزولى، والمقدم رضا الجمسى، وعددا من مدرعات الشرطة والمجموعات القتالية وسيارات النجدة.

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