محافظ الشرقية: المعاملة الطيبة للمرضى خطوة مهمة على طريقة الشفاء

أكد الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية خلال جولته المفاجئة بالمستشفى على الأطباء والإداريين وهيئة التمريض والعمال أمس، ضرورة نشر فلسفة أن المعاملة الطيبة للمرضى تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الشفاء السريع خاصة أن معظمهم من شرائح المجتمع الفقيرة وتحتاج إلى من يحنو عليه والقضاء على أى بيروقراطية تعوق الخدمة الصحية وطلب المحافظ بضرورة حل جميع مشاكل المستشفى وسرعة تقديم دراسة كاملة بالحلول.

وأشاد محافظ الشرقية بمستوى نظافة المستشفى بكافة أقسامه بالرعاية المركزة والحضانات والاستقبال والرعاية المركزة والغسيل الكلوى والجناح الفندقى بالمستشفى.

وكلف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة خلال اتصال تليفونى له من المستشفى بضرورة ترك المكاتب والمرور الميدانى على المستشفيات وتكليف مديرى المستشفيات العامة على مستوى المحافظة والدخول فى أسبوع نظافة الشرقية، والمقرر أن يبدأ الأسبوع القادم بمشاركة كافة الهيئات الحكومية ومراكز الشباب وجمعيات المجتمع المدنى باعتبار أن النظافة سمة تقدم ورقى الشعوب.

واستمع المحافظ للأطباء حول مشكلات المستشفى والتى تتلخص فى عجز هيئة التمريض – وتثبيت العمالة المؤقتة، وكلف مدير المستشفى بضرورة وضع حلول غير تقليدية للمشكلات وفقاً للموارد المتاحة من خلال فتح باب التعاقدات ومضاعفة الورديات لهيئة التمريض فى مقابل مادى مغرى وطمئن الجميع بأن القطاع الصحى يأتى فى مقدمة اهتماماته وعلى رأس أولوياتى والمحافظة جاهزة تماماً لتوفير أى دعم للصحة وتحسين الأداء.